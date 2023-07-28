Минобороны РФ: ВСУ предприняли повторную попытку удара ракетой С-200 в районе Азова

Вооружённые силы Украины предприняли ещё одну попытку осуществить террористическую атаку, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ: Киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200

В сообщении говорится, что, как и при ударе по Таганрогу, была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200., которую российские средства ПВО перехватили в районе города Азов Ростовской области.

«Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее о перехвате ракеты в Азовском районе Ростовской области заявил губернатор региона Василий Голубев, который отметил, что последствия происшествия уточняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарРостовская ОбластьВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры