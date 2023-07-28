Минобороны РФ: ВСУ предприняли повторную попытку удара ракетой С-200 в районе Азова
Вооружённые силы Украины предприняли ещё одну попытку осуществить террористическую атаку, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что, как и при ударе по Таганрогу, была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200., которую российские средства ПВО перехватили в районе города Азов Ростовской области.
«Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее о перехвате ракеты в Азовском районе Ростовской области заявил губернатор региона Василий Голубев, который отметил, что последствия происшествия уточняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru