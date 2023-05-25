Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили украинскую ракету

Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

СМИ: силы ПВО сбили неизвестный объект в Ростовской области

«Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие», - написал он.

Украинская армия 25 мая выпустила 84 снаряда по пограничному переходу в селе Козинка Белгородской области. На территории населенного пункта произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:РакетаУкраинаРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры