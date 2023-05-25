Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили украинскую ракету
25 мая 202323:27
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
«Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие», - написал он.
Украинская армия 25 мая выпустила 84 снаряда по пограничному переходу в селе Козинка Белгородской области. На территории населенного пункта произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru