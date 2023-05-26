Губернатор: Утром в Краснодаре упали два беспилотника

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксированы повреждения зданий, жертв нет. Ранее власти региона и города причину происшествия не называли.

СМИ: Краснодар атаковали два беспилотника

По данным Telegram-канала Baza, над Краснодаром прозвучали два взрыва в пятницу рано утром. На улице Морской в частности после взрыва в офисном здании была повреждена кровля и окна. Видео с места происшествия ранее публиковали СМИ и соцсети.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время власти помогут восстановить повреждения и окажут помощь горожанам, чьё жильё пострадало.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодар

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