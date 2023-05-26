Губернатор: Утром в Краснодаре упали два беспилотника

По данным Telegram-канала Baza, над Краснодаром прозвучали два взрыва в пятницу рано утром. На улице Морской в частности после взрыва в офисном здании была повреждена кровля и окна. Видео с места происшествия ранее публиковали СМИ и соцсети.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время власти помогут восстановить повреждения и окажут помощь горожанам, чьё жильё пострадало.



