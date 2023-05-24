Песков назвал нормальной ситуацией вопросы Гладкова к Минобороны

Песков отметил, что в рамках спецоперации ведется сложная и напряженная работа. Вопросы возникают постоянно, на них даются ответы, сказал представитель Кремля.

«Это нормальная ситуация», - добавил пресс-секретарь президента.

Гладков заявил о наличии вопросов к военному ведомству после проникновения в регион украинских диверсантов. Он призвал сделать из допущенных ошибок выводы, передает «Радиоточка НСН».

