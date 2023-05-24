Песков назвал нормальной ситуацией вопросы Гладкова к Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который заявил о наличии вопросов к Минобороны. Об этом пишет ТАСС.
Песков отметил, что в рамках спецоперации ведется сложная и напряженная работа. Вопросы возникают постоянно, на них даются ответы, сказал представитель Кремля.
«Это нормальная ситуация», - добавил пресс-секретарь президента.
Гладков заявил о наличии вопросов к военному ведомству после проникновения в регион украинских диверсантов. Он призвал сделать из допущенных ошибок выводы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru