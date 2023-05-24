Песков назвал нормальной ситуацией вопросы Гладкова к Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который заявил о наличии вопросов к Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела погранперехода в Белгородской области

Песков отметил, что в рамках спецоперации ведется сложная и напряженная работа. Вопросы возникают постоянно, на них даются ответы, сказал представитель Кремля.

«Это нормальная ситуация», - добавил пресс-секретарь президента.

Гладков заявил о наличии вопросов к военному ведомству после проникновения в регион украинских диверсантов. Он призвал сделать из допущенных ошибок выводы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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