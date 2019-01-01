Трагедия в Шереметьеве

Пилоты сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 отстранены от полётов

17 июня17:46

Пилотов сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 отстранили от полётов из-за стресса. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Издание отмечает, что пока командир и второй пилот не поднимаются в небо, и не выполняют полёты. Они испытали сильный стресс, поэтому медики не рекомендуют им садиться за штурвал.

Также отмечается, что пока перспективы их возвращения к полётам не определены. Плотам предстоит пройти курс лечения и восстановления.

Напомним, 5 мая самолет, выполняющий рейс Москва – Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности на борту. В Шереметьеве лайнер совершил аварийную посадку, после чего последовало возгорание самолета. В трагедии погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник, напоминает «ФедералПресс».

Герой России не верит отчёту МАК по катастрофе в Шереметьеве

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе, отмечает РИА ФАН. В документе, в частности, отмечается, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот, была нарушена связь, при этом пилот оценивал ситуацию как штатную. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил НСН, что вины летчиков в произошедшем искать не стоит. Инцидент, по словам эксперта, связан с ударом молнии и последующим за этим отказом электроники.

В свою очередь, авиаэксперт Роман Гусаров объяснил НСН, что пилоты во время посадки допустили много ошибок, но винить их в катастрофе пока нельзя.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:Шереметьево