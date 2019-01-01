Пилоты сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 отстранены от полётов

Пилотов сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 отстранили от полётов из-за стресса. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Издание отмечает, что пока командир и второй пилот не поднимаются в небо, и не выполняют полёты. Они испытали сильный стресс, поэтому медики не рекомендуют им садиться за штурвал.

Также отмечается, что пока перспективы их возвращения к полётам не определены. Плотам предстоит пройти курс лечения и восстановления.

Напомним, 5 мая самолет, выполняющий рейс Москва – Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности на борту. В Шереметьеве лайнер совершил аварийную посадку, после чего последовало возгорание самолета. В трагедии погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник, напоминает «ФедералПресс».