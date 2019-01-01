Авиаэксперт: МАК не указывает в отчете на ключевую причину развития аварии SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая. Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил НСН, что пилоты во время посадки допустили много ошибок, но винить их в катастрофе пока нельзя.

«Видно, что пилоты в процессе управления воздушным судном в ручном режиме допустили целый ряд отклонений от руководства управления полетом. Но пока не совсем ясно, почему они допускали эти отклонения. Есть ключевой момент развития аварийной ситуации, когда на высоте 82 метра вдруг самолет стал резко снижаться, подныривать под посадочную глиссаду. При этом МАК не указывает, что это происходило из-за каких-то действий, предпринятых экипажем. Что-то в этот момент произошло, и самолет начал резкое снижение. При этом они пытались парировать это снижение увеличением угла атаки и увеличением тяги двигателей, что и привело к слишком высокой скорости посадочной. Все это надо анализировать», - рассказал он.

В отчете МАК говорится, что при осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния антенн, датчиков угла атаки, сигнализатор обледенения и датчики температуры были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в отчете. Пилотам управлять самолетом в ручном режиме, так как большинство систем воздушного судна отказало после попадания молнии. По мнению собеседника НСН, на выявление виновных в трагедии потребуются месяцы.

