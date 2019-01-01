Авиаэксперт: МАК не указывает в отчете на ключевую причину развития аварии SSJ-100
Авиаэксперт в эфире НСН отметил, что винить пилотов в крушении самолета нельзя, тем более, что пока не ясно, почему они допустили некоторые отклонения в полете.
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая. Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил НСН, что пилоты во время посадки допустили много ошибок, но винить их в катастрофе пока нельзя.
«Видно, что пилоты в процессе управления воздушным судном в ручном режиме допустили целый ряд отклонений от руководства управления полетом. Но пока не совсем ясно, почему они допускали эти отклонения. Есть ключевой момент развития аварийной ситуации, когда на высоте 82 метра вдруг самолет стал резко снижаться, подныривать под посадочную глиссаду. При этом МАК не указывает, что это происходило из-за каких-то действий, предпринятых экипажем. Что-то в этот момент произошло, и самолет начал резкое снижение. При этом они пытались парировать это снижение увеличением угла атаки и увеличением тяги двигателей, что и привело к слишком высокой скорости посадочной. Все это надо анализировать», - рассказал он.
В отчете МАК говорится, что при осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния антенн, датчиков угла атаки, сигнализатор обледенения и датчики температуры были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в отчете. Пилотам управлять самолетом в ручном режиме, так как большинство систем воздушного судна отказало после попадания молнии. По мнению собеседника НСН, на выявление виновных в трагедии потребуются месяцы.
«Очень много фактологической информации, но пока нет анализа. Пока говорить о причинах трагедии, показывать пальцем на виновного крайне преждевременно. Пока МАК только констатирует факты. Он разобрал посекундно ситуацию - что было с воздушным судном, как действовал экипаж, как действовали наземные службы, о чем разговаривали в кабине, о чем разговаривали диспетчера. Здесь все развитие ситуации. Анализ еще предстоит сделать. Это очень длительная работа, которая займет не один месяц», - заключил он.
Напомним, самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 рейса Москва - Мурманск потерпел аварию 5 мая – он загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту, девять пострадавших были госпитализированы.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что отчет МАК это лишь предварительный анализ произошедшей аварийной ситуации. Подробное заключение, по его прогнозам, будет готово не ранее, чем через полгода:
«Это нормально, когда спустя несколько недель публикуются какие-то предварительные выводы. Для него понадобится полгода-год, чтобы четко определить причины трагедии и дать рекомендации, чтобы аналогичные события не повторились в будущем».
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