Авиаконструктор оправдал действия пилотов сгоревшего SSJ-100

«Летчик, учитывая его большой налет на самолете, был уверен в себе, а также в том, что он справится с этим самолетом в ручном управлении. Но, к сожалению, отказ автоматической системы привел к тому, что случилось. То, что летчик профессионал, этого у него не отнимешь. То, что произошло на земле уже после того, как пилот хотел уйти на второй круг, это уже действительно было связано с малой скоростью раскрытия реверсов. Когда самолет сел, он включил реверс, а когда самолет подскочил, он включил повышенные обороты двигателя, чтобы уйти на второй круг, но тяга реактивного двигателя была перекрыта, и самолет упал. А потом было третье падение», - отметил он.

5 мая лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

