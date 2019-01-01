Авиаконструктор оправдал действия пилотов сгоревшего SSJ-100
Заслуженный конструктор России в эфире НСН рассказал, что на катастрофу повлиял отказ автоматической системы.
МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. В документе отмечается, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот, была нарушена связь, при этом пилот оценивал ситуацию как штатную. Отмечается, что при поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил НСН, что вины летчиков в произошедшем искать не стоит. Инцидент, по словам эксперта, связан с ударом молнии и последующим за этим отказом электроники.
«Летчик, учитывая его большой налет на самолете, был уверен в себе, а также в том, что он справится с этим самолетом в ручном управлении. Но, к сожалению, отказ автоматической системы привел к тому, что случилось. То, что летчик профессионал, этого у него не отнимешь. То, что произошло на земле уже после того, как пилот хотел уйти на второй круг, это уже действительно было связано с малой скоростью раскрытия реверсов. Когда самолет сел, он включил реверс, а когда самолет подскочил, он включил повышенные обороты двигателя, чтобы уйти на второй круг, но тяга реактивного двигателя была перекрыта, и самолет упал. А потом было третье падение», - отметил он.
5 мая лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин прилетел в Душанбе на азиатский саммит
- Власти столицы согласовали еще одну акцию в поддержку Ивана Голунова
- МИД РФ осудил атаки на танкеры и призвал к сдержанности
- Старший сын экс-вратаря Соколова пришел в себя после убийства матери
- МАК: При приземлении SSJ трижды коснулся полосы