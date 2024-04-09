Пик паводка в Орске миновал

Пик паводка в Орске прошел, вода начинает убывать. Об этом заявил глава города Василий Козупица.

По его словам, уровень воды в реке Урал постепенно начал снижаться. Мэр добавил, что вскоре вода начет уходить.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 9 метров

Почти семь тысяч жилых домов с приусадебными участками подтоплено в Орске из-за паводка, эвакуировано более 2,4 тысячи человек. В городе развернули 16 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 12 тысяч человек.

Масштабное наводнение произошло в Орске после прорыва дамбы в пятницу, 5 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
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