Пик паводка в Орске миновал
9 апреля 202414:28
Пик паводка в Орске прошел, вода начинает убывать. Об этом заявил глава города Василий Козупица.
По его словам, уровень воды в реке Урал постепенно начал снижаться. Мэр добавил, что вскоре вода начет уходить.
Почти семь тысяч жилых домов с приусадебными участками подтоплено в Орске из-за паводка, эвакуировано более 2,4 тысячи человек. В городе развернули 16 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 12 тысяч человек.
Масштабное наводнение произошло в Орске после прорыва дамбы в пятницу, 5 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru