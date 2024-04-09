Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 9 метров

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг 9 метров при опасном значении в 9,3 метра. Об этом рассказал первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

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По его словам, уровень воды в реке ближайшие сутки продолжит повышаться.

По прогнозу специалистов, за два дня вода может подняться на 50 сантиметров, до 950 сантиметров. Чиновник заверил, что для защиты домов и инфраструктуры в городе укрепляют дамбы, делают насыпи.

Ранее правительство региона сообщило, что почти 6,4 тысячи человек эвакуировали из подтопленных домовладений и с приусадебных участков на фоне паводка в Оренбургской области.


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Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:ПаводокОренбург

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