Куренков: Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Он объявил об этом во время заседания правительственной комиссии он в пострадавшей от паводка Оренбургской области. Куренков также предложил установить федеральный уровень реагирования на ситуацию.



Все члены правительственной комиссии поддержали инициативу главы МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию, более 6,6 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Орске Оренбургкой области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





