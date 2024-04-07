Куренков: Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Он объявил об этом во время заседания правительственной комиссии он в пострадавшей от паводка Оренбургской области. Куренков также предложил установить федеральный уровень реагирования на ситуацию.
Все члены правительственной комиссии поддержали инициативу главы МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию, более 6,6 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Орске Оренбургкой области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru