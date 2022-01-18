Певец Алешин не поверил в ограбление вдовы Александра Градского
Друг российского певца Александра Градского, исполнитель Анатолий Алешин сообщил, что не верит в реальность ограбления вдовы Марины Коташенко, сообщает телеканал «360».
По его словам, вся история — это только постановка. Однако Алешин не смог сказать точно, кто выступил организатором этой провокации и кому она может быть выгодна, сообщает «Газета.ру».
«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги», — заявил исполнитель.
Ранее сообщалось, что злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, похитив у нее 100 млн рублей. Вечером 16 января неизвестные остановили ее автомобиль в Подмосковье, заставили вернуться в загородный дом и выдать все хранящиеся там наличные средства. Однако адвокат Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде» предположил, что ограбление могло стать инсценировкой.
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