Певец Алешин не поверил в ограбление вдовы Александра Градского

По его словам, вся история — это только постановка. Однако Алешин не смог сказать точно, кто выступил организатором этой провокации и кому она может быть выгодна, сообщает «Газета.ру».

«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги», — заявил исполнитель.

Ранее сообщалось, что злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, похитив у нее 100 млн рублей. Вечером 16 января неизвестные остановили ее автомобиль в Подмосковье, заставили вернуться в загородный дом и выдать все хранящиеся там наличные средства. Однако адвокат Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде» предположил, что ограбление могло стать инсценировкой.

