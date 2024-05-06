Петербургский суд приговорил к воспитательной колонии за теракт двоих подростков
Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил двоих пятнадцатилетних подростков к двум и четырем годам воспитательной колонии за совершение теракта на железной дороге по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Судом установлено, что действия злоумышленников были направлены против интересов России и специальной военной операции. Вступив в преступный сговор со «сторонником ВСУ», они устроили, используя бутылку с зажигательной смесью, диверсию на Октябрьской железной дороге 16 сентября 2023 года.
Представители Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте пояснили, что диверсия была устроена на станции Лахта. Отмечается, что по заданию куратора осужденные намеревались поджечь локомотив, но, не обнаружив его на месте, бросили в релейный шкаф бутылку с горючей смесью. Происходящее злоумышленники снимали на камеру, чтобы отчитаться о выполненном задании.
По данным следствия, подростки были подписаны на признанное в России террористической организацией сообщество.
Ранее ФСБ ликвидировала готовившего теракты в России украинского диверсанта.
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