ФСБ ликвидировала готовившего теракты в России украинского диверсанта

ФСБ пресекла преступную деятельность агента Главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в России украинской террористической организации, который готовил серию терактов, злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант — россиянин 1976 года рождения, который разыскивался в рамках уголовного дела о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Отмечается, что украинский агент планировал в РФ серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны в столичном регионе и против участника добровольческого батальона и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

После нейтрализации злоумышленника силовики изъяли оружие, взрывное устройство, средства связи с планировавшим эвакуацию диверсанта ГУР.

Ранее ФСБ задержала жительницу города Антрацита (Луганская Народная Республика), подозреваемую в шпионаже в пользу Украины, напоминает RT.

