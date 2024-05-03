ФСБ ликвидировала готовившего теракты в России украинского диверсанта
ФСБ пресекла преступную деятельность агента Главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в России украинской террористической организации, который готовил серию терактов, злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант — россиянин 1976 года рождения, который разыскивался в рамках уголовного дела о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Отмечается, что украинский агент планировал в РФ серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны в столичном регионе и против участника добровольческого батальона и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.
После нейтрализации злоумышленника силовики изъяли оружие, взрывное устройство, средства связи с планировавшим эвакуацию диверсанта ГУР.
Ранее ФСБ задержала жительницу города Антрацита (Луганская Народная Республика), подозреваемую в шпионаже в пользу Украины, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru