Первые российские спасатели прибыли в Ливию

«В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России», — сообщается в информации.



В первую очередь, российские спасатели отправятся в Дерну. У них есть плавсредства и водолазное оборудование, необходимое для проведения поисково-спасательных работ, сообщает RT.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийское общество Красного Полумесяца.



