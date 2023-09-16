Первые российские спасатели прибыли в Ливию

Первые 50 сотрудников МЧС доставлены в Ливию, пострадавшую от наводнения. Они начнут поисковые и аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба в Telegr-канале ведомства.

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«В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России», — сообщается в информации.

В первую очередь, российские спасатели отправятся в Дерну. У них есть плавсредства и водолазное оборудование, необходимое для проведения поисково-спасательных работ, сообщает RT.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийское общество Красного Полумесяца.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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