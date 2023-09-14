Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч
Число погибших в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийское общество Красного Полумесяца.
По данным организации, не менее двух тысяч тел были смыты потоками воды в Средиземное море. Также в Красном Полумесяце добавили, что пропавшими без вести на данный момент числятся около 20 тысяч человек.
Кроме того, в обществе выразили опасение, что потоки воды могли вымыть из земли неразорвавшиеся боеприпасы и мины, что представляет опасность как для выживших жителей, так и для спасателей.
Ранее министр гражданской авиации Хикем Абу Шкиуат добавил, что наибольшие разрушения из-за средиземноморского шторма «Даниэль» получил прибрежный город Дерна. По его словам, здесь прорвало две дамбы и четверть города просто исчезла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru