Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч

По данным организации, не менее двух тысяч тел были смыты потоками воды в Средиземное море. Также в Красном Полумесяце добавили, что пропавшими без вести на данный момент числятся около 20 тысяч человек.

Кроме того, в обществе выразили опасение, что потоки воды могли вымыть из земли неразорвавшиеся боеприпасы и мины, что представляет опасность как для выживших жителей, так и для спасателей.

Ранее министр гражданской авиации Хикем Абу Шкиуат добавил, что наибольшие разрушения из-за средиземноморского шторма «Даниэль» получил прибрежный город Дерна. По его словам, здесь прорвало две дамбы и четверть города просто исчезла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».