Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время наводнения

Президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Жертвами наводнения на востоке Ливии стали более двух тысяч человек

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв стихии.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», - написал глава российского государства.

Ранее представитель Красного Полумесяца заявил, что пропавшими без вести в результате наводнений в ливийской Дерне числятся более девяти тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/RegSprecher
ТЕГИ:СоболезнованияВладимир ПутинПогибшиеЛивияНаводнение

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