Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время наводнения

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв стихии.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», - написал глава российского государства.

Ранее представитель Красного Полумесяца заявил, что пропавшими без вести в результате наводнений в ливийской Дерне числятся более девяти тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

