Пентагон: Пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны США.

В посольстве США прокомментировали удары по Севастополю ракетами ATACMS

По его словам, Киев сам выбирает, куда стрелять. Отмечается, что зенитная ракета России перехватила ракету ВСУ, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских.

Ранее Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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