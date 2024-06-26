Пентагон: Пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара
26 июня 202401:03
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны США.
По его словам, Киев сам выбирает, куда стрелять. Отмечается, что зенитная ракета России перехватила ракету ВСУ, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских.
Ранее Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru