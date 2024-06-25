В посольстве США прокомментировали удары по Севастополю ракетами ATACMS

«Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию», – сказано в заявлении дипломатов.

Посольство также указало, что Вашингтон понимает, что это вооружение может быть применено только против реальных военных целей.

Ранее заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

