Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS

Министерство обороны США знает об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

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«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявил он.

Количество пострадавших при ракетной атаке со стороны Украины на Севастополь выросло до 151 человека. Четырем людям, включая двоих детей, не удалось пережить атаку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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