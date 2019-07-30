Паводок в Иркутске разрушит экосистему Байкала
В случае, если в Иркутской области произойдет еще одно наводнение, экосистема Байкала будет подвержена серьезной опасности. Эколог, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов сообщил, что это может привести как к попаданию промышленных отходов в водоем, так и к подъему воды в озере, сообщает Ura.ru. По его словам, для восстановления полностью уничтоженной экосистемы Байкала потребуются сотни миллиардов рублей.
Специалист также рассказал, что повышение уровня воды в озере опасно из-за близости к водоему котлованов с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, уточняют Известия. Эколог утверждает, что в случае природной катастрофы восстановить озеро будет «практически невозможно».
Эксперт отметил, что сейчас остается надеяться только на природу, чтобы «она обошла стороной эти накопленные опасные отходы», пишут argumenti.ru.
Ранее в начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.
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