Паводок в Иркутске разрушит экосистему Байкала

Специалист также рассказал, что повышение уровня воды в озере опасно из-за близости к водоему котлованов с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, уточняют Известия. Эколог утверждает, что в случае природной катастрофы восстановить озеро будет «практически невозможно».

Эксперт отметил, что сейчас остается надеяться только на природу, чтобы «она обошла стороной эти накопленные опасные отходы», пишут argumenti.ru.

Ранее в начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.

