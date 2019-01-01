Гидролог назвал «аномалию» , сделавшую наводнение в Иркутской области катастрофой

Эксперт напомнил, что подобные катастрофы происходят в России каждый год.

«Это и Крымск, и Дальний Восток, теперь Иркутская область. И причин этого достаточно много. Во-первых, системы инженерной защиты достаточно дорогостоящие. Средств на их строительство в местных и даже региональных бюджетах, как правило, нет. Сегодня реализуется ряд федеральных программ, прежде всего, это развитие водохозяйственного комплекса. Каждая из них предусматривает финансовую поддержку местных и региональных властей. Однако чтобы воспользоваться этими средствами, нужно выполнить ряд условий, одно из которых – это разработка проектно-сметной документации. К сожалению, эта разработка или опаздывает или не ведется совсем. В результате деньги на программы есть, но мы видим такие катастрофические последствия их невыполнения, при том, что защитная дамба - это достаточно простое сооружение. Это серьезная комплексная проблема, решения которой мы сейчас не видим», - признал он.

По словам собеседника НСН, в России серьезные проблемы с инженерной школой. «Мы в значительной степени ее утратили. Далее, у нас несовершенная система закупок, когда 60% успеха закупки определяется стоимостью, а не квалификацией персонала. И так далее. В результате мы или не проектируем эти сооружения, или проектируем их не всегда корректно», - заключил он.

Напомним, из-за паводка в шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация. Оказались затоплены более 6,7 тыс. жилых домов. В результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали без вести.

