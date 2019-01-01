Гидролог назвал «аномалию» , сделавшую наводнение в Иркутской области катастрофой
Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые стали одном из факторов стихийного бедствия.
Наводнение в Иркутской области было вызвано атмосферными аномалиями и глобальным изменением климата. К такому выводу пришли специалисты Иркутского госуниверситета.
Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые стали одном из факторов стихийного бедствия.
«Только одной причины таких разрушительных вещей быть не может. С одной стороны, это, безусловно, природное явление, но любое гидротехническое сооружение, особенно, если речь идет о системе инженерной защиты, то есть защитной дамбе, должно рассчитываться на определенные условия. Видимо, при расчете этих сооружений были приняты несоответствующие условия», - пояснил он.
Эксперт напомнил, что подобные катастрофы происходят в России каждый год.
«Это и Крымск, и Дальний Восток, теперь Иркутская область. И причин этого достаточно много. Во-первых, системы инженерной защиты достаточно дорогостоящие. Средств на их строительство в местных и даже региональных бюджетах, как правило, нет. Сегодня реализуется ряд федеральных программ, прежде всего, это развитие водохозяйственного комплекса. Каждая из них предусматривает финансовую поддержку местных и региональных властей. Однако чтобы воспользоваться этими средствами, нужно выполнить ряд условий, одно из которых – это разработка проектно-сметной документации. К сожалению, эта разработка или опаздывает или не ведется совсем. В результате деньги на программы есть, но мы видим такие катастрофические последствия их невыполнения, при том, что защитная дамба - это достаточно простое сооружение. Это серьезная комплексная проблема, решения которой мы сейчас не видим», - признал он.
По словам собеседника НСН, в России серьезные проблемы с инженерной школой. «Мы в значительной степени ее утратили. Далее, у нас несовершенная система закупок, когда 60% успеха закупки определяется стоимостью, а не квалификацией персонала. И так далее. В результате мы или не проектируем эти сооружения, или проектируем их не всегда корректно», - заключил он.
Напомним, из-за паводка в шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация. Оказались затоплены более 6,7 тыс. жилых домов. В результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали без вести.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны
- На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников
- Египет призвал Россию возобновить полёты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
- Учёные нашли «аномального виновника» наводнения в Иркутской области
- Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира