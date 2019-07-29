Системная проблема. В Иркутскую область вернулось наводнение
В Иркутской области продолжается наводнение, МЧС эвакуировало свыше тысячи человек. НСН разбирается в причинах месячного ЧП.
В Иркутской области эвакуировали 1076 человек, в том числе 615 детей, в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, в пунктах временного размещения находится 41 человек, из которых восемь детей.
В воскресенье, 28 июля из-за сильных дождей в зону подтопления попали Тулунский, Нижнеудинский, Слюдянский, Шелеховский, Зиминский и Черемховский районы области. По данным на 05:00 мск, уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, в котором наблюдается самая сложная паводковая обстановка в регионе, поднялся до уровня 773 см, что превышает критическую отметку на 73 см.
По данным МЧС, из-за наводнения в Иркутской области, которое началось еще 25 июня, погибли 25 человек. Почти 11 тысяч жилых домов пострадали от воды, и без крова остались более 40 тысяч человек. Власти оценили ущерб региону в сумму более 30 миллиардов рублей.
Причиной ЧП называются продолжительные ливни в регионе в конце июня. В начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.
«Только одной причины таких разрушительных вещей быть не может. С одной стороны, это, безусловно, природное явление, но любое гидротехническое сооружение, особенно, если речь идет о системе инженерной защиты, то есть защитной дамбе, должно рассчитываться на определенные условия. Видимо, при расчете этих сооружений были приняты несоответствующие условия», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что подобные катастрофы происходят в России каждый год, но тем не менее, в стране образовались серьезные проблемы с инженерной школой.
«Мы в значительной степени ее утратили. Далее, у нас несовершенная система закупок, когда 60% успеха закупки определяется стоимостью, а не квалификацией персонала. И так далее. В результате мы или не проектируем эти сооружения, или проектируем их не всегда корректно», - заключил он.
В свою очередь, адвокат Павел Астахов, комментируя бедствие в Иркутской области, заявил в эфире НСН, что за каждой катастрофы всегда есть конкретный виновник, чьи действия или бездействия привели к печальным последствиям.
«Подобные бедствия происходят по всей планете, и каждый раз, когда происходит такая катастрофа, человек оказывается беззащитным перед лицом стихии. Но у каждого непредотвращенного ЧП есть имя и должность. Нужно разбираться. Очень важно в подобных ситуациях как можно скорей мобилизовать всех людей для спасения и эвакуации пострадавших. Я помню, как в конце августа 2013 года мы собирали в школу детишек из пострадавших семей, встречались на месте с этими семьями (а их было около 5 тысяч), а главное, видели, как в течение дня благодаря соцсетям и активным молодым ребятам объединились несколько тысяч добровольцев. Это были настоящие волонтеры. Люди должны помогать друг другу, а государство – помогать своим гражданам и поддерживать их», — сказал Павел Астахов еще в начале июля.
Отметим, что паводок в Иркутской области сразу же привлек внимание главы государства, который прямо из Осаки, где проходил саммит G20, прибыл в район бедствия. После этого Владимир Путин был в регионе еще раз и поставил задачу к наступлению сибирских холодов ликвидировать все последствия паводка.
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