Системная проблема. В Иркутскую область вернулось наводнение

В Иркутской области эвакуировали 1076 человек, в том числе 615 детей, в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, в пунктах временного размещения находится 41 человек, из которых восемь детей.

В воскресенье, 28 июля из-за сильных дождей в зону подтопления попали Тулунский, Нижнеудинский, Слюдянский, Шелеховский, Зиминский и Черемховский районы области. По данным на 05:00 мск, уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, в котором наблюдается самая сложная паводковая обстановка в регионе, поднялся до уровня 773 см, что превышает критическую отметку на 73 см.

По данным МЧС, из-за наводнения в Иркутской области, которое началось еще 25 июня, погибли 25 человек. Почти 11 тысяч жилых домов пострадали от воды, и без крова остались более 40 тысяч человек. Власти оценили ущерб региону в сумму более 30 миллиардов рублей.

Причиной ЧП называются продолжительные ливни в регионе в конце июня. В начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.