Главврач больницы уволен из-за сбежавших пациентов с подозрением на коронавирус
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил с должности главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева.
О причинах увольнения не сообщается.
Яковлев работал главврачом этой клиники с 1994 года, сообщает «ФедералПресс».
Ранее из больницы имени Боткина сбежали четыре пациента, которых проверяли на коронавирус, пишет «Свободная пресса». Аллу Ильину вернули в больницу через суд, еще двое пришли самостоятельно.
Суд в Петербурге ранее удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора о принудительном помещении под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной. Она в январе приехала в Петербург из Китая. 4 февраля она пошла к врачу с симптомами ОРВИ. Как говорится в иске, нельзя было исключить, что она заразилась коронавирусом Covid-2019. 6 февраля ее положили в инфекционную больницу имени Боткина и изолировали. 7 февраля она оттуда ушла самовольно. Теперь женщина будет госпитализирована как минимум до 19 февраля.
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