Из зала суда в больницу. Чтобы другим неповадно было

Коронавирусом заболела гражданка России из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японском порту. Ее анализы дали положительный результат. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, - сообщили в понедельник в посольстве России в Японии. Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы на 14-дневный карантин. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

Но не о ней сейчас пойдет речь, а о том, что даже подтвержденное отсутствие коронавируса не может служить «оберегом» от принудительной госпитализации. Суд в Петербурге удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора о принудительном помещении под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной. Она в январе приехала в Петербург из Китая. 4 февраля она пошла к врачу с симптомами ОРВИ. Как говорится в иске, нельзя было исключить, что она заразилась коронавирусом Covid-2019. 6 февраля ее положили в инфекционную больницу имени Боткина и изолировали. 7 февраля она оттуда ушла самовольно. Теперь женщина будет госпитализирована как минимум до 19 февраля. За это время два анализа на коронавирус, взятые у пациентки, должны показать отрицательный результат.

Между тем, со слов адвоката петербурженки, во время госпитализации его подзащитная несколько раз сдавала анализы на коронавирус, но результатов так и не видела. Во время разбирательства Ильина сдала еще раз анализы на наличие у нее коронавируса, которые показали отрицательный результат, - сообщил юрист агентству ТАСС. И вот что еще интересно: участники процесса были без масок – и судья, и представители Роспотребнадзора, сидевшие за одним столом с той, кого из опасений распространения инфекции требовали поместить в карантин. Резонно предположить, что подозревай они сами хоть намек на такую возможность, сторонились бы подсудимой как чумной.

Это решение суда поднимает вопрос, насколько соответствует гарантиям прав и свобод граждан, декларированных в Конституции, которую как раз сейчас столь энергично взялись перелицовывать, действующее на территории России постановление главного государственного санитарного врача с требованием немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирус. Его нарушение подпадает под статью КоАП о «неповиновении законному требованию должностного лица, органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». А его соблюдение, к тому же без каких-либо на то оснований, есть нарушение тех самых прав и свобод. Безотносительно к необходимости борьбы с распространением коронавируса.

