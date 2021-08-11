Пациент с COVID умер после скачка электроэнергии в госпитале в Абхазии

По данным ведомства, еще три пациента после инцидента находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что перебой в электричестве привел к сбою в работе в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в двух реанимационных палатах.

Прокуратура начала доследственную проверку случившегося.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения к середине сентября.



