Пациент с COVID умер после скачка электроэнергии в госпитале в Абхазии

Скачок электроэнергии в Гудаутском госпитале в Абхазии привел к смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.

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По данным ведомства, еще три пациента после инцидента находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что перебой в электричестве привел к сбою в работе в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в двух реанимационных палатах.

Прокуратура начала доследственную проверку случившегося.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения к середине сентября.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:АбхазияКоронавирус
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