Власти Украины продлили карантин до 1 октября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении в стране адаптивного карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, украинское правительство продлило карантин до 1 октября, также сохранив в стране режим чрезвычайной ситуации.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, согласно которому в стране до конца лета продлевается действие особого карантинного режима.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПандемияКарантинУкраина
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