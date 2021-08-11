Власти Украины продлили карантин до 1 октября
11 августа 202113:43
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении в стране адаптивного карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
По его словам, украинское правительство продлило карантин до 1 октября, также сохранив в стране режим чрезвычайной ситуации.
Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, согласно которому в стране до конца лета продлевается действие особого карантинного режима.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru