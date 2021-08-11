ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» к середине сентября

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения к середине сентября. Об этом на брифинге заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, на данный момент по российской вакцине проводятся юридические процедуры.

В Сан-Марино заявили о 99-процентной эффективности «Спутника V»

Опыт применения вакцины «Спутник V» в ведущих государствах мира доказал за год использования самую высокую результативность в борьбе с коронавирусом. Такую оценку ранее озвучил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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