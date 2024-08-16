В Пентагоне обеспокоились из-за угрозы эскалации на Украине

По ее словам, «если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем». Представитель военного ведомства отметила, что эффективные действия на поле боя необязательно подразумевают нанесение ударов вглубь РФ.

Сингх указала, что американские власти адаптируются к ситуации на поле боя и «всегда дают Украине то, что ей нужно».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

