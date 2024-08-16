В Пентагоне обеспокоились из-за угрозы эскалации на Украине
Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией конфликта вокруг Украины, сообщила во время брифинга заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.
По ее словам, «если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем». Представитель военного ведомства отметила, что эффективные действия на поле боя необязательно подразумевают нанесение ударов вглубь РФ.
Сингх указала, что американские власти адаптируются к ситуации на поле боя и «всегда дают Украине то, что ей нужно».
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru