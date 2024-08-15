Пентагон допустил изменение в политике использования ВСУ американского оружия

Эти и другие новости читайте на сайте NSN точка FM. В студии была ОД. Власти Курской области обсуждают введение дистанционного обучения в регионе

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян

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