Пентагон допустил изменение в политике использования ВСУ американского оружия

США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте. Об этом во время брифинга сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она пояснила, что, учитывая изменяющуюся динамику на поле боя, США всегда стремятся предоставить Украине необходимое вооружение.

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Сингх подчеркнула, что по мере изменения ситуации на фронте Америка также адаптировалась и не исключает возможных корректировок в политике использования американского оружия украинскими военными.

Она отметила, что римером таких изменений является ситуация с истребителями F-16. Сингх объяснила, что на более ранних этапах конфликта Украина не нуждалась в этих самолетах, но сейчас они уже поступили на вооружение украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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