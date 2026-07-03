Балицкий заявил о пяти погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

Пять человек погибли в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городскому рынку в Токмаке Запорожской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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Он уточнил, что ещё 18 получили ранения, пострадавшие продолжают поступать в медучреждения.

«Для оказания помощи развёрнуты дополнительные операционные и создан штаб по оказанию медицинской и психологической помощи», - написал губернатор.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что четыре человека были ранены в результате удара украинского БПЛА по точке быстрого питания на центральном рынке города Сватово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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