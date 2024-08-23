Паром в порту «Кавказ» после атаки затонул наполовину
Паром в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки ВСУ затонул наполовину. Об этом сообщили экстренные службы. Там отметили, что огонь практически не затронул инфраструктуру порта, там «просто повылетали стекла», передает РИА Новости.
Площадь пожара в порту после составила порядка 500 квадратных метров. На данный момент возгорание «фактически потушено».
Поиски одного члена экипажа затонувшего накануне парома в порту «Кавказ» продолжаются, сообщил в пятницу оперативный штаб Кубани в Telegram-канале. Всего после атаки ВСУ пострадали 17 человек, четверо из спасенных членов экипажа госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru