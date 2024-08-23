Паром в порту «Кавказ» после атаки затонул наполовину

Паром в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки ВСУ затонул наполовину. Об этом сообщили экстренные службы. Там отметили, что огонь практически не затронул инфраструктуру порта, там «просто повылетали стекла», передает РИА Новости.

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Площадь пожара в порту после составила порядка 500 квадратных метров. На данный момент возгорание «фактически потушено».

Поиски одного члена экипажа затонувшего накануне парома в порту «Кавказ» продолжаются, сообщил в пятницу оперативный штаб Кубани в Telegram-канале. Всего после атаки ВСУ пострадали 17 человек, четверо из спасенных членов экипажа госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.

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