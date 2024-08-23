На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»

На посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров, сообщает РИА Новости.

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Сотрудник и правоохранительных органов разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. В 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин.

По данным оперштаба Краснодарского края, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны. В результате пожара, которому был присвоен третий ранг сложности, паром затонул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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