На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»
На посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров, сообщает РИА Новости.
Сотрудник и правоохранительных органов разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. В 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин.
По данным оперштаба Краснодарского края, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны. В результате пожара, которому был присвоен третий ранг сложности, паром затонул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru