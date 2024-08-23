На Кубани продолжаются поиски одного человека с затонувшего парома

Поиски одного члена экипажа затонувшего накануне парома в порту «Кавказ» продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Всего после атаки ВСУ пострадали 17 человек, четверо из спасенных членов экипажа госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Еще один человек до сих пор не найден после ЧП.

На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»

На железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом. Оперштаб Краснодарского края заявил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ. Также заявлялось, что очагов возгорания на территории порта нет.

Специалисты сейчас занимаются недопущением экологических последствий в Керченском проливе после происшествия.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияПожарАтакаКерченский Пролив

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