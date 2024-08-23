На Кубани продолжаются поиски одного человека с затонувшего парома

На железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом. Оперштаб Краснодарского края заявил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ. Также заявлялось, что очагов возгорания на территории порта нет.

Специалисты сейчас занимаются недопущением экологических последствий в Керченском проливе после происшествия.



