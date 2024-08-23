На Кубани продолжаются поиски одного человека с затонувшего парома
Поиски одного члена экипажа затонувшего накануне парома в порту «Кавказ» продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.
Всего после атаки ВСУ пострадали 17 человек, четверо из спасенных членов экипажа госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Еще один человек до сих пор не найден после ЧП.
На железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом. Оперштаб Краснодарского края заявил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ. Также заявлялось, что очагов возгорания на территории порта нет.
Специалисты сейчас занимаются недопущением экологических последствий в Керченском проливе после происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru