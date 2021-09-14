«10 лет тюрьмы». Кто ответит за гибель отравившихся жильцов на Совхозной

Адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» в эфире НСН рассказал, какой срок грозит виновным в гибели жильцов на Совхозной улице Москвы.

Ранее сообщалось, что 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались из-за отравления арбузами. Сейчас следствие считает основной версию, что были нарушены правила дезинсекции. В связи с этим был задержан 39-летний сотрудник частной компании, выполнявшей обеззараживание в магазине «Магнит», где были приобретены арбузы.

При этом Широков призвал следствие тщательнее разобраться в деле, а также назвал преждевременными обвинения в адрес задержанного.

«”Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие смерть двух или более лиц” это 238 статья, часть 3 Уголовного кодекса. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. То есть это тяжкое преступление. Но на самом деле вопрос о том, кто его совершил, открыт. Здесь еще надо разбираться следствию. Поскольку задержали этого человека, который проводил обработку, все СМИ обвинили его в преступлении. Но есть вопрос: а виновен ли он? Человека наняли, чтобы он продезинфицировал магазин от насекомых. А руководство магазина, директор – они не предусматривают, что в рамках этой обработки все может попасть на продукты? Разве это не их зона ответственности?» - вопрошает эксперт.

У Широкова есть и другие вопросы к руководству магазина.