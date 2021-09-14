«10 лет тюрьмы». Кто ответит за гибель отравившихся жильцов на Совхозной
Юрист Денис Широков считает, что следствие должно разобраться, кто все таки виноват в трагедии – задержанный дезинсектор или руководство магазина.
Адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» в эфире НСН рассказал, какой срок грозит виновным в гибели жильцов на Совхозной улице Москвы.
Ранее сообщалось, что 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались из-за отравления арбузами. Сейчас следствие считает основной версию, что были нарушены правила дезинсекции. В связи с этим был задержан 39-летний сотрудник частной компании, выполнявшей обеззараживание в магазине «Магнит», где были приобретены арбузы.
При этом Широков призвал следствие тщательнее разобраться в деле, а также назвал преждевременными обвинения в адрес задержанного.
«”Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие смерть двух или более лиц” это 238 статья, часть 3 Уголовного кодекса. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. То есть это тяжкое преступление. Но на самом деле вопрос о том, кто его совершил, открыт. Здесь еще надо разбираться следствию. Поскольку задержали этого человека, который проводил обработку, все СМИ обвинили его в преступлении. Но есть вопрос: а виновен ли он? Человека наняли, чтобы он продезинфицировал магазин от насекомых. А руководство магазина, директор – они не предусматривают, что в рамках этой обработки все может попасть на продукты? Разве это не их зона ответственности?» - вопрошает эксперт.
У Широкова есть и другие вопросы к руководству магазина.
«Может быть, если вы хотите провести дезинфекцию своего магазина, нужно открытые продукты убрать с прилавков на склад или упаковать? Очевидно же, что не только арбузы, а любые другие продукты также могли стать причиной отравления. На них могли попасть те же ядовитые вещества. Поэтому надо ответить на вопрос: а кто все-таки оказал «небезопасные» услуги: тот дезинсектор или магазин тоже должен нести ответственность? Мера должна быть установлена. А не сразу определять виновным человека, который травил паразитов», - считает адвокат.
Если будет доказано, что виновно руководство магазина, им также грозит до десяти лет лишения свободы, отметил юрист.
«Здесь действует та же статья. Что магазин оказывает услуги, что этот конкретный дезинсектор, здесь разницы нет. Если кто-то нарушил определенные требования, он должен ответить по этой статье. Но, еще раз повторю, нужно определять, в чем была проблема. Была нарушена технология обработки? Действия производились неквалифицированно? Или нужно было задуматься перед обработкой, что фрукты и овощи нужно из зала изымать? В этом еще предстоит разобраться», - заключил специалист.
Ранее Роспотребнадзор объявил результаты экспертизы арбуза, которым отравились жильцы дома на Совхозной улице.
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