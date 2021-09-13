Арбузы, химикаты или яд. Чем отравились жильцы дома на Совхозной
Появились новые версии гибели после отравления «арбузом» 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки. СМИ сообщают, что в крови скончавшихся обнаружен сильнейший яд.
В Москве продолжается выяснение смерти 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые попали в больницу, а затем скончались якобы из-за отравления арбузами. Спустя три дня после инцидента стали известны новые подробности. Как передают СМИ, в крови москвичек обнаружили яд – этиленгликоль. Это вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, жидкости для мытья стекол и крема для обуви.
Об отравлении двух жительниц Москвы стало известно 10 сентября. Сообщалось, что они отравились арбузом, купленным в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице, однако впоследствии стали высказываться другие версии случившегося. До недавнего времени основной причиной трагедии называлось отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование не только в Москве, но и в регионах и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.
Однако это не единственная версия отравления. Жильцы дома на Совхозной улице, где произошло отравление, считают, что виной случившемуся могут стать не те химикаты, которыми обрабатывали арбузы, а те, которыми травили тараканов. Один из жильцов рассказал СМИ, что в доме водятся эти насекомые. Люди подтверждают, что незадолго до отравления они видели объявление об их травле.
Кроме того, с признаками отравления были госпитализированы еще семь жителей домов на Совхозной улице. Некоторые из них также утверждали, что незадолго до отравления ели арбузы, купленные в «Магните» и «Пятерочке». Впрочем, пока рано говорить о том, подтверждает это или опровергает основную версию. Потому что, во-первых, отравившиеся жильцы сообщают о том, что покупали арбузы в магазинах разных торговых сетей, а, во-вторых, не все жители дома, попавшие в больницу с отравлением, ели злосчастные арбузы.
Диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова заявила, что в случае с отравлением речь, скорее всего, идет о ротавирусной или аденовирусной инфекции, и валить все на арбуз было бы неправильно.
«Давайте предположим, что именно арбуз явился возбудителем заболевания. Бахчевые, которые продаются в местах санкционированной торговли, должны проверяться на наличие токсичных веществ. Если же арбуз был куплен в магазине, тогда это щекотливая тема. Получается, что наши дозорные органы плохо поработали, и опасная продукция была допущена к продаже, чего в принципе быть не должно», – заявила она «Радио 1».
По ее словам, главный совет, чтобы избежать отравлений - не покупать арбузы на дорогах и в других местах несанкционированной торговли.
В свою очередь председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН назвал список пищевой продукции, в которой чаще всего выявляются различные нарушения.
«По практически всем видам молочной продукции, по консервам, по кондитерским изделиям очень большая масса нарушений, как с точки зрения качества, так и с точки зрения безопасности. Высока доля нарушений по рыбным, мясным консервам, по чаям, достаточно много нарушений по кондитерским изделиям, по безалкогольным напиткам», - рассказал Павлов.
В Москве все последние дни работает «горячая линия» для покупателей магазина «Магнит», в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Воспользоваться ей смогут жители, проживающих по улице Совхозная, дом 16, и покупатели магазина, размещённого по данному адресу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- СМИ назвали дипломатическим скандалом отказ президента Польши от встречи с Меркель
- Опрос: 41% россиян назвали Россию лучшей страной для жизни
- Видео с считавшимся мертвым главарем «Аль-Каиды» появилось в годовщину терактов 11 сентября
- Врач рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ
- В Раде пообещали повторить «громкую победу» над Москвой
- Найден черный ящик после жесткой посадки L-410
- 15 сентября объявлено в Иркутской области днем траура
- Труд российских педагогов оплатят в рамках эксперимента
- В Минприроды заподозрили «компании с мировым именем» в обмане
- Названа возможная причина крушения L-410 в Приангарье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru