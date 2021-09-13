Арбузы, химикаты или яд. Чем отравились жильцы дома на Совхозной

Об отравлении двух жительниц Москвы стало известно 10 сентября. Сообщалось, что они отравились арбузом, купленным в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице, однако впоследствии стали высказываться другие версии случившегося. До недавнего времени основной причиной трагедии называлось отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование не только в Москве, но и в регионах и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

Однако это не единственная версия отравления. Жильцы дома на Совхозной улице, где произошло отравление, считают, что виной случившемуся могут стать не те химикаты, которыми обрабатывали арбузы, а те, которыми травили тараканов. Один из жильцов рассказал СМИ, что в доме водятся эти насекомые. Люди подтверждают, что незадолго до отравления они видели объявление об их травле.

Кроме того, с признаками отравления были госпитализированы еще семь жителей домов на Совхозной улице. Некоторые из них также утверждали, что незадолго до отравления ели арбузы, купленные в «Магните» и «Пятерочке». Впрочем, пока рано говорить о том, подтверждает это или опровергает основную версию. Потому что, во-первых, отравившиеся жильцы сообщают о том, что покупали арбузы в магазинах разных торговых сетей, а, во-вторых, не все жители дома, попавшие в больницу с отравлением, ели злосчастные арбузы.

Диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова заявила, что в случае с отравлением речь, скорее всего, идет о ротавирусной или аденовирусной инфекции, и валить все на арбуз было бы неправильно.

«Давайте предположим, что именно арбуз явился возбудителем заболевания. Бахчевые, которые продаются в местах санкционированной торговли, должны проверяться на наличие токсичных веществ. Если же арбуз был куплен в магазине, тогда это щекотливая тема. Получается, что наши дозорные органы плохо поработали, и опасная продукция была допущена к продаже, чего в принципе быть не должно», – заявила она «Радио 1».