Роспотребнадзор объявил результаты экспертизы арбуза, которым отравилась семья

Следы вещества для дезинсекции обнаружены в арбузах, которыми в Москве отравилась семья, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что на лабораторные исследования были отправлены продукты питания из квартиры на Совхозной улице, а также магазина «Магнит», для обработки помещений которого и было использовано обнаруженное вещество.

В ведомстве отметили, что также были проведены исследования воздуха и воды в помещениях дома, опасных для здоровья веществ или концентраций не содержится.

Ранее в Москве трёх человек госпитализировали после отравления семьи арбузом. Госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый.

Кроме того, прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.