Памфилова описала внешность напавшего на нее грабителя

Глава Центризбиркома России Алла Памфилова описала внешность злоумышленника, который напал на нее минувшей ночью в Подмосковье.

В эфире телеканала Россия 24 она рассказала, что это был молодой, достаточно гибкий и высокий человек. По ее словам, нападавший был в маске и перчатках, что говорит о том, что преступник хорошо подготовился.

Нападение произошло в момент, когда глава ЦИК запускала в дом кошку. В этот момент у электрощита мелькнула темная тень. После этого преступник вытащил из сумки некий предмет и напал на хозяйку.

Памфилова предположила, что речь идет об электрошокере, так как предмет искрил и трещал. В ходе потасовки глава ЦИК получила ожог, а также царапины и синяк. Также она подтвердила, что отбилась от грабителя стулом.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на Памфилову. В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. О происшествии доложили президенту РФ Владимиру Путину.

