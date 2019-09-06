Путину доложили о нападении на Эллу Памфилову

Президент России Владимир Путин проинформирован о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, пишут «Дни.ру». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дело будет взято под особый контроль.

На Памфилову напали минувшей ночью в Подмосковье. Неизвестный проник во двор дома главы ЦИК, после чего наткнулся на хозяйку, которая в тот момент хотела впустить в дом своего кота.

Завязалась потасовка, в ходе которой преступник несколько раз ударил Памфилову невключенным электрошокером, после чего сбежал.

Глава ЦИК, несмотря на нападение, не стала брать больничный и вышла на работу.

