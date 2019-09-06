Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил передать ведомству уголовное дело о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, передает RT.

Расследованием займется центральный аппарат СКР. Следователи, в том числе, проверят версию о том, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

Неизвестный проник на территорию домовладения Памфиловой в Подмосковье минувшей ночью. Он наткнулся на хозяйку, после чего несколько раз ударил ее выключенным электрошокером, а затем сбежал.

О нападении на главу ЦИК уже доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

