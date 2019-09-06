Памфилова рассказала, как отбилась от грабителя стулом

Глава ЦИК Элла Памфилова оказала отчаянное сопротивление злоумышленнику, который минувшей ночью проник на территорию ее домовладения.

Она рассказала РИА Новости, что пребывает в шоковом состоянии. По ее словам, ограбления не произошло, так как преступник, судя по всему, не успел что-либо схватить. Также она подтвердила появившиеся в СМИ сообщения, что оказала сопротивление с помощью стула.

Как сообщает Москва 24, Памфилова в результате нападения получила травму живота и повредила палец.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил передать расследование дела его ведомству.

