Падение самолета Минобороны в Белгородской области. Что известно?

«Хвостовая часть самолета, когда шла юзом, зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», – цитирует его ТАСС.



По информации агентства, военный самолет потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи.

Дежурный врач сообщил, что пилот находился в самолете один.

В Минобороны предварительно причиной падения штурмовика назвали техническую неисправность.

