Падение самолета Минобороны в Белгородской области. Что известно?
В белгородской области 23 февраля произошло крушение самолета Минобороны РФ. Летчик Су-25 погиб.
Самолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области, пилот погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования ... потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Telegram-канал Baza рассказал, что пилоту Су-25 удалось выжить.
«Пилот Су-25 остался жив — за ним выслали борт санавиации», – рассказали журналисты.
По данным дежурного врача, пилот находился в самолете один, передает ТАСС.
Самолет Министерства обороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в Валуйском городском округе, пишет RT. На месте ЧП работают правоохранительные органы и МЧС.
«Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – писал Telegram-канал Baza.
По данным заместителя главы администрации Валуйского района Сергея Слесаренко, пожар хозпостройки ликвидировали.
«Хвостовая часть самолета, когда шла юзом, зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», – цитирует его ТАСС.
По информации агентства, военный самолет потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи.
Дежурный врач сообщил, что пилот находился в самолете один.
В Минобороны предварительно причиной падения штурмовика назвали техническую неисправность.
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