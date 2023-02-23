Падение самолета Минобороны в Белгородской области. Что известно?

В белгородской области 23 февраля произошло крушение самолета Минобороны РФ. Летчик Су-25 погиб.

Самолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области, пилот погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородский губернатор сообщил о крушении самолета Минобороны

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования ... потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Telegram-канал Baza рассказал, что пилоту Су-25 удалось выжить.

«Пилот Су-25 остался жив — за ним выслали борт санавиации», – рассказали журналисты.

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По данным дежурного врача, пилот находился в самолете один, передает ТАСС.

Самолет Министерства обороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Валуйском городском округе, пишет RT. На месте ЧП работают правоохранительные органы и МЧС.

«Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – писал Telegram-канал Baza.

По данным заместителя главы администрации Валуйского района Сергея Слесаренко, пожар хозпостройки ликвидировали.

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«Хвостовая часть самолета, когда шла юзом, зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», – цитирует его ТАСС.

По информации агентства, военный самолет потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи.

Дежурный врач сообщил, что пилот находился в самолете один.

В Минобороны предварительно причиной падения штурмовика назвали техническую неисправность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаКрушение СамолётаБелгородСу-25
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