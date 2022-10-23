В районе Иркутска ввели режим ЧС после крушения самолета

Режим ЧС муниципального характера власти ввели в Ленинском районе Иркутска. Решение принято в связи с крушением самолета Су-30.

Вторая за неделю. В авиакатастрофе в Иркутске пилоты погибли

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что двум семьям из разрушенного дома выдадут по 100 тыс. рублей. Также Кобзев рассказал, что погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрушениеКрушение СамолётаКрушение СамолетаАвиакатастрофаИркутскМЧСМЧС РФ
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