В районе Иркутска ввели режим ЧС после крушения самолета
23 октября 202217:40
Режим ЧС муниципального характера власти ввели в Ленинском районе Иркутска. Решение принято в связи с крушением самолета Су-30.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что двум семьям из разрушенного дома выдадут по 100 тыс. рублей. Также Кобзев рассказал, что погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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23 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru