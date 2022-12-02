Обнаружен экипаж МиГ-31, который потерпел крушение в Приморье
Экипаж истребителя МиГ-31, который потерпел крушение во время тренировочного полета в Приморье, обнаружен, сообщает РИА Новости.
«С летчиками, предварительно, все нормально», - сказал источник агентства.
Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 разбился в Надеждинском районе Приморского крае. МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Военный самолёт упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные
- Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении
- Телеграм: Потери Урсулы и находки Кудрина
- Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре
- Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»
- Песков: Россия готова поспособствовать переговорам лидеров Турции и Сирии
- Экономист рассказал, сколько будет стоит доллар и евро к Новому году
- Власти Каховки объявили об эвакуации маломобильных жителей
- В школьных учебниках появится раздел про СВО
- Песков не стал комментировать возможный потолок цен на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru