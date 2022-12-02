Обнаружен экипаж МиГ-31, который потерпел крушение в Приморье

Экипаж истребителя МиГ-31, который потерпел крушение во время тренировочного полета в Приморье, обнаружен, сообщает РИА Новости.

«С летчиками, предварительно, все нормально», - сказал источник агентства.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 разбился в Надеждинском районе Приморского крае. МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Военный самолёт упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

