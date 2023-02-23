Белгородский губернатор сообщил о крушении самолета Минобороны

Самолет Министерства обороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Инцидент произошел в Валуйском городском округе, пишет RT. На месте ЧП работают правоохранительные органы и МЧС.

«Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщают СМИ, в Белгородской области потерпел крушение самолет Су-25. По информации ТАСС, истребитель ударился о землю и загорелся, огонь перекинулся на хозпостройку. Отмечается, что пилот воздушного судна успел катапультироваться, данные о его состоянии уточняются.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:Крушение СамолетаМинобороны РФБелгород
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