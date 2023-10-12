Падение обломков БПЛА под Белгородом: двое погибших

Под Белгородом упали обломки украинского беспилотника, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Система ПВО обнаружила украинский беспилотник на подлете к Брянску

В результате этого два человека погибли. Под завалами может оставаться ребенок. Спасательная операция продолжается.

В результате падения обломков разрушен один жилой дом, еще два повреждены частично. Кроме того, повреждения получили три легковых автомобиля.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьБеспилотники

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