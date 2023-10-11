Система ПВО обнаружила украинский беспилотник на подлете к Брянску

Российская система ПВО обнаружила украинский дрон на подлете к Брянску, силами Минобороны России беспилотник был уничтожен. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Глава региона подчеркнул, что удалось обойтись без разрушений и пострадавших. Богомаз добавил, что на месте инцидента работают экстренные и оперативные службы, и поблагодарил защитников России.

Слова губернатора подтвердили и в российском оборонном ведомстве. Там отметили, что попытка атаки со стороны ВСУ были предпринята примерно в 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВСУБрянская ОбластьБеспилотники

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