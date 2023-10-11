Новый беспилотник сбит над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщил через соцсети губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон попытался атаковать село Новопетровку Валуйского городского округа. БПЛА ликвидирован в воздухе. При падении объект взорвался и повредил один частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор. Люди не пострадали.
Власти приграничных регионов РФ регулярно сообщают об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины после начала российской спецоперации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее при обстреле белгородского села Поповка погибли двое пенсионеров - пожилая супружеская пара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru