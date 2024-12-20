«Открыть судовой журнал!»: Логист заступился за капитанов затонувших танкеров
Сейчас СМИ и заинтересованные лица хотят сделать видимость, что нашли и наказали виноватых в экологической катастрофе в Керченском проливе, тогда как на самом деле капитаны не могли действовать самовольно, заявил НСН Дмитрий Макаров.
Расследование экологической катастрофы, произошедшей в Керченском проливе, где из двух танкеров вытекли тысячи тонн мазута, надо начинать с судового журнала, где капитаны и команда записывают все свои действия. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель логистического проекта Fraht-Info Logistics Дмитрий Макаров.
В Керченском проливе 15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», в результате чего в Черное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. Кадры залитого мазутом Черноморского побережья показали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии 19 декабря. Глава государства назвал происходящее «экологической бедой». Тем временем Следственный комитет предъявил обвинение капитану танкера «Волгонефть-212» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб вахтенный матрос, а капитана «Волгонефть-239» отправили под домашний арест. Макаров отметил, что не считает, что капитаны виноваты и подчеркнул, что ни один капитан не действует без сверки с регистром.
«Бывают всякие форс-мажорные ситуации. Просто где-то этому придают огласку, а где-то - нет. Я лично капитанов ни в чем не обвиняю. Вообще ни один капитан никуда дальше не пойдет без определенного регистра, без разрешения. Эти суда предназначены для хождения по Черному морю. А то, что резко наступил шторм, так сейчас многие заранее предупреждают о шторме, которого даже еще близко нет. Так что я считаю, что это просто раздутая ситуация. Понятно, что это экологическая катастрофа, но почему-то мы обращаем внимание именно на наши суда. Сколько иностранных танкеров терпят крах. Я лично поддерживаю капитанов. Население во многом не разбирается - что СМИ предоставят, то они и съедают. Хотя люди даже многих терминов не понимают. Судно не нарушило никакого закона. Если там у кого-то на судах огнетушители были не в порядке, это не говорит о том, что судно виновато. У нас чуть что, делают акцент на бумажку, которая не существует, или не была выдана, а по факту все было нормально», - рассказал он.
Также Макаров подчеркнул, что для установления виновности или невиновности капитанов необходимо было изначально обратиться к судовому журналу, где можно прочесть все данные о действиях экипажа.
«У корабля не существует срока давности. Есть еще даже такие теплоходы, которые, наверное, перевозили Ленина через Финский пролив и до сих пор ходят, потому что судно всегда предъявляют регистру, и регистр не выпустит его при малейшем дефекте. Всегда имеется судовой журнал, и там есть все подтверждения. Любое действие на судне фиксируется. Пробелов там не бывает. Поэтому самое первое, с чего надо начинать, это с судового журнала и дальше уже делать выводы. Что касается виновных, если у человека есть крыша, то ничего не будет. Поболтают и забудут. Если нет, - уничтожат судовладельца. Очень часто страдают невинные люди. Президент этим вопросом вообще не должен заниматься, а его отвлекают. Но теперь будут дожимать, так как ему уже доложили. Найдут виноватого и скажут «расстрелять» капитана», - пояснил он.
Ранее МЧС сообщило, что после крушения двух танкеров с мазутом в районе Керченского пролива собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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