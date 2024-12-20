«Открыть судовой журнал!»: Логист заступился за капитанов затонувших танкеров

Также Макаров подчеркнул, что для установления виновности или невиновности капитанов необходимо было изначально обратиться к судовому журналу, где можно прочесть все данные о действиях экипажа.

«У корабля не существует срока давности. Есть еще даже такие теплоходы, которые, наверное, перевозили Ленина через Финский пролив и до сих пор ходят, потому что судно всегда предъявляют регистру, и регистр не выпустит его при малейшем дефекте. Всегда имеется судовой журнал, и там есть все подтверждения. Любое действие на судне фиксируется. Пробелов там не бывает. Поэтому самое первое, с чего надо начинать, это с судового журнала и дальше уже делать выводы. Что касается виновных, если у человека есть крыша, то ничего не будет. Поболтают и забудут. Если нет, - уничтожат судовладельца. Очень часто страдают невинные люди. Президент этим вопросом вообще не должен заниматься, а его отвлекают. Но теперь будут дожимать, так как ему уже доложили. Найдут виноватого и скажут «расстрелять» капитана», - пояснил он.

Ранее МЧС сообщило, что после крушения двух танкеров с мазутом в районе Керченского пролива собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

