СМИ: Второй дельфин погиб из-за разлива мазута у побережья Анапы

Кроме того, число погибших птиц достигло уже 17. Волонтеры продолжают помогать животным и птицам пережить эту катастрофу.

В настоящее время нефтяное пятно зафиксировано уже у побережья Краснодарского края. По словам специалистов-экологов вскоре может дойти до пляжей в Геленджике, Кабардинке и Большом Утрише. В Анапе пляжный сезон в ближайшие два года будет находиться под угрозой срыва, так как берега загрязнены мазутом.

Ранее стало известно, что на Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

