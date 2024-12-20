СМИ: Второй дельфин погиб из-за разлива мазута у побережья Анапы

Второй мертвый дельфин был обнаружен у побережья Анапы из-за разлива мазута с двух танкеров, сообщает Telegram-канал Shot.

«Хаос, испарения и холод»: Нефтяные пятна движутся от Анапы к заповеднику «Утриш»

Кроме того, число погибших птиц достигло уже 17. Волонтеры продолжают помогать животным и птицам пережить эту катастрофу.

В настоящее время нефтяное пятно зафиксировано уже у побережья Краснодарского края. По словам специалистов-экологов вскоре может дойти до пляжей в Геленджике, Кабардинке и Большом Утрише. В Анапе пляжный сезон в ближайшие два года будет находиться под угрозой срыва, так как берега загрязнены мазутом.

Ранее стало известно, что на Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЭкологияКубаньАнапаГибельДельфин

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