«Замена 95% отделки»: Большинству затопленных домов потребуется реконструкция

«Надо понять, сколько времени дома простояли в воде. Если это длительное нахождение, то на 90-95% можно говорить о полной утрате обоев, паркета, других отделочных материалов, которые не могут находиться под водой. Не забудем, что стандартный дом состоит из несущих и ограждающих конструкций. Если несущие конструкции выполнены из металла или из бетона, то им не сильно повредят несколько дней намокания, если же несущие конструкции деревянные (это касается 90-95% современных коттеджей), то им может быть нанесен урон в зависимости от того, как долго стоит вода и были ли какие-то дефекты в этих конструкциях. Ограждающие конструкции, вероятнее всего, пострадают: фасады, как правило, бывают многослойные, в этом случае, вероятнее всего, будет отслоение наружного слоя», — сказал Лапидус.

Эксперт также назвал две наиболее серьезные опасности, которые ожидают жителей пострадавших домов.

«Первая опасность — это состояние инженерных сетей, особенно электрики, которая может быть повреждена непосредственно у потребителей: в розетках, автоматах, других элементах, где есть контакты. Второй момент — это сырость, которая остается и является опасной для жизнедеятельности человека. Само строение будет постепенно высыхать, но с определенными проблемами. Желательна принудительная просушка с добавлением теплого воздуха, есть достаточно распространенные методы выполнения этой процедуры. Отмечу, что срок от трех до пяти дней уже считается длительным нахождением под водой, это уже не намокание, а промокание», — добавил заслуженный строитель России.

Вместе с тем он отметил, что полностью перестраивать дома, скорее всего, не понадобится.

«Есть три понятия — капитальный ремонт (в том числе текущий ремонт), реконструкция, когда происходит замена конструкций, и новое строительство. В большинстве случаев будет, конечно, реконструкция, когда потребуется частичная замена конструкций. О новом строительстве речь не идет — для этого должны быть слишком серьезные повреждения», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Лапидус заявил, что возвращаться в свои дома жители могут сразу после того, как уйдет вода, но приступать к ремонту можно будет тогда, когда уровень влажности приблизится к нормальному.

«Когда вода уйдет, надо возвращаться, следить за домами, делать максимальную сушку тех частей, которые ей подлежат, проветривание, открывание и так далее. Ремонт же можно будет начинать, когда влажность будет приближена к нормальной. Ее уровень легко определяется влагометром», — подытожил он.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что паводковая вода подошла к многоквартирным домам города.

