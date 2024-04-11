«Замена 95% отделки»: Большинству затопленных домов потребуется реконструкция
Наибольшую опасность для жителей пострадавших от наводнения домов будут представлять состояние инженерных сетей и сырость, сказал НСН Азарий Лапидус.
Заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в интервью НСН рассказал, насколько серьезными для пострадавших домов станут последствия наводнения в Оренбургской области и насколько сложно будет восстанавливать их после катаклизма.
По всей видимости, заявил собеседник НСН, отделочные материалы в домах будут утрачены.
«Надо понять, сколько времени дома простояли в воде. Если это длительное нахождение, то на 90-95% можно говорить о полной утрате обоев, паркета, других отделочных материалов, которые не могут находиться под водой. Не забудем, что стандартный дом состоит из несущих и ограждающих конструкций. Если несущие конструкции выполнены из металла или из бетона, то им не сильно повредят несколько дней намокания, если же несущие конструкции деревянные (это касается 90-95% современных коттеджей), то им может быть нанесен урон в зависимости от того, как долго стоит вода и были ли какие-то дефекты в этих конструкциях. Ограждающие конструкции, вероятнее всего, пострадают: фасады, как правило, бывают многослойные, в этом случае, вероятнее всего, будет отслоение наружного слоя», — сказал Лапидус.
Эксперт также назвал две наиболее серьезные опасности, которые ожидают жителей пострадавших домов.
«Первая опасность — это состояние инженерных сетей, особенно электрики, которая может быть повреждена непосредственно у потребителей: в розетках, автоматах, других элементах, где есть контакты. Второй момент — это сырость, которая остается и является опасной для жизнедеятельности человека. Само строение будет постепенно высыхать, но с определенными проблемами. Желательна принудительная просушка с добавлением теплого воздуха, есть достаточно распространенные методы выполнения этой процедуры. Отмечу, что срок от трех до пяти дней уже считается длительным нахождением под водой, это уже не намокание, а промокание», — добавил заслуженный строитель России.
Вместе с тем он отметил, что полностью перестраивать дома, скорее всего, не понадобится.
«Есть три понятия — капитальный ремонт (в том числе текущий ремонт), реконструкция, когда происходит замена конструкций, и новое строительство. В большинстве случаев будет, конечно, реконструкция, когда потребуется частичная замена конструкций. О новом строительстве речь не идет — для этого должны быть слишком серьезные повреждения», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Лапидус заявил, что возвращаться в свои дома жители могут сразу после того, как уйдет вода, но приступать к ремонту можно будет тогда, когда уровень влажности приблизится к нормальному.
«Когда вода уйдет, надо возвращаться, следить за домами, делать максимальную сушку тех частей, которые ей подлежат, проветривание, открывание и так далее. Ремонт же можно будет начинать, когда влажность будет приближена к нормальной. Ее уровень легко определяется влагометром», — подытожил он.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что паводковая вода подошла к многоквартирным домам города.
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